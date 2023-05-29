В Рассказово пройдут отключения газа

30 мая с 8:00 до 17:00 в Рассказово не будет газа на нескольких улицах. По информации администрации города Рассказово, это связано с проведением плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Газ временно отключат по:

ул. 60 лет Рассказово 37; 37а; ул. Державина 15; 17; 19; ул. Баратынского 2г; 2д;

ул. Плодопитомник 1-22; ул. Рябиновая 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;25; ул. Вишневая 2-26; 1-29; ул. Песчаная 14-20; 15-29; ул. М. Горького 72-108; ул. Грушевая 1-27; 2-32; ул. Виноградная 2-12; ул. Есенина 2-14; ул. Степная 1б; 1в; ул. Графская 1;5;7;

ул. Комягина 1; 6;10;3; ул. М. Горького 143;145;147;149.

Жителям на время приостановки подачи газа запрещается пользоваться газовыми приборами, а краны на отпусках к газовым приборам необходимо перекрыть.