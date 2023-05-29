В Тамбовской области вынесли приговор москвичу, совершившему 11 квартирных краж

Безработный житель Московской области совершил 11 квартирных краж на территории Тамбова, а также Орловской и Воронежской областей. Преступления совершались по одной схеме: вечером либо ночью мужчина отжимал створки пластиковых окон монтировкой, проникал в квартиры, расположенные на первых этажах, и похищал деньги, ювелирные изделия и предметы роскоши. В результате преступных действий потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.

- Приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова мужчину признали виновным в совершении 11 краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с подсудимого причиненного ущерба судом удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.