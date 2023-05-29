Тамбовчанин похитил у соседки двух уток и селезня

В суде вынесли приговор жителю Токаревского района, которого признали виновным в краже. В марте этого года мужчина пришел к дому односельчанки и убедившись, что за ним никто не наблюдает залез в надворные постройки. Поймав двух уток и одного селезня, мужчина скрылся. Одну утку он успел съесть, но вскоре его задержали полицейские, которым вор добровольно отдал остальных похищенных птиц, а также свою курицу в качестве компенсации за съеденную птицу.

- Приговором Токаревского районного суда мужчина признан виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в хранилище (п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.