В аварии на тамбовской трассе пострадали женщина и 10-летняя девочка

Машина оказалась в кювете и опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал, в том числе, 10-летний ребенок, произошла 27 мая в 17 часов 40 минут на автодороге «Каспий-Кариан-Токаревка» Токаревского района. 34-летний водитель «Фиат Альбеа» при движении не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры иномарки: 31-летняя женщина и 10-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в больницы.