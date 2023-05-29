На севере Тамбова под машину попала 8-летняя девочка

Водитель не пропустил ребенка на "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой тяжелые травмы получила 8-летняя девочка, произошла 27 мая 15 часов в районе дома № 69 на улице Рылеева города Тамбова. 61-летний водитель «KIA SORENTO» не пропустил школьницу, которая ехала по пешеходному переходу а самокате и сбил ее.

- В результате дорожно-транспортного происшествия девочку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.