Тамбовчане накопили на счетах 128,5 миллиарда рублей

Объем вкладов жителей Тамбовской области (без учета средств на счетах эскроу)

по итогам первого квартала текущего года составил 128,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 14,9%. Такие данные сообщили в региональном отделении Банка России. Средства на счетах эскроу увеличились на 25,7%, составив 6,9 миллиарда рублей. В общем объеме привлеченных банками средств вклады населения занимают 70%.

- Текущие ставки по вкладам защищают сбережения от обесценения. Годовая инфляция замедлилась и прогнозируется в диапазоне 4,5–6,5% в 2023 году, 4% в 2024 году и далее. Поэтому те проценты, которые банки предлагают сегодня (примерно 7-8% годовых) и которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, будут покрывать общий рост цен за это время. Оценивая реальную доходность вклада, надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию. При этом банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей, - пояснил начальник экономического отдела тамбовского отделения Банка России Юрий Рябов.