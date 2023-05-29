В Сосновском районе будут судить дальнобойщика, пытавшегося дать взятку инспектору ДПС

В прокуратуре Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Республики Азербайджан. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки.

- На 58 км автодороги Тамбов-Шацк был остановлен грузовой автомобиль под управлением обвиняемого, при этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в патрульном автомобиле, обвиняемый, не желая быть привлеченным к ответственности, предпринял попытку дать взятку инспектору ДПС в размере 5 тысяч рублей. Однако задуманное не удалось осуществить, так как сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил в дежурную часть, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Сосновского района Тамбовской области для рассмотрения по существу.