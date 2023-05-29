Тамбовчанин получил реальный срок за систематическое пьянство за рулем

Представитель прокуратуры Советского района Тамбова поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление.

47-летний подсудимый ранее 5 раз привлекался к уголовной ответственности за похожие нарушения, а всего пьяным за рулем он был пойман 8 раз. В последний раз мужчину осудили к 2 годам 8 месяцам тюрьмы, он освободился в апреле 2021 года.

- Имея непогашенную судимость за аналогичное деяние, он вновь в октябре 2022 года, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки «Лада Приора». Управляя автомобилем, он стал осуществлять движение по дорогам общего пользования города Тамбова, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения, однако в дневное время был задержан сотрудниками ДПС, - прокомментировали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Садиться за руль мужчине нельзя 3,5 года. Осужденный был взят под стражу в зале суда.