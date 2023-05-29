Тамбовского пенсионера задержали за хранение незарегистрированных ружей

В Тамбове на улице Ванина сотрудники уголовного розыска задержали 71-летнего пенсионера, у которого были обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья. Нарушитель дал признательные показания.

- Гладкоствольные ружья 16 калибра с патронами изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.