Строительство моста через железную дорогу по пути в Рассказово завершено на 33 %

На стройке задействовано 44 человека и 49 единиц техники

Строительство моста через ж/д пути на границе Тамбовского и Рассказовского районов идет с опережением графика. В настоящее время готовность объекта составляет 33 %. Об этом сообщают в ФКУ «Упрдор «Москва-Волгоград».

В настоящее время завершены работы по подготовке территории строительства, на 63% выполнено устройство земляного полотна, для чего на объект завезено 386 тысяч кубометра грунта. Устроены все сваи фундамента, возведено четыре железобетонные опоры из пяти необходимых. Из 12 предусмотренных проектом балок уложено 9. Остальные будут установлены в июле.

На объекте трудится около 44 человек, задействовано 49 единиц техники. По графику работы должны завершиться в 2025 году. Четырехполосное сооружение длиной 96 м позволит оптимизировать движение транспорта и устранить возникающие на переезде пробки.

Фото ФКУ «Упрдор «Москва-Волгоград»