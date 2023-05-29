В Тамбовской области за несколько дней выявили 217 нарушений правил, которые допустили мотоциклисты

Контроль за водителями мототехники продолжат Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

С 23 по 26 мая на территории Тамбовской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни усилили надзор за дорожным движением, проведены массовые проверки водителей мототехники, в том числе с применением скрытого патрулирования с использованием патрульных автомобилей без нанесенных цветографических схем.

В результате профилактической работы за время проведения мероприятия «Мотоциклист» было пресечено 217 нарушений Правил дорожного движения водителями мототехники. Отстранены от управления 68 водителей не имеющих права на управление мототехникой и 14 лиц в нетрезвом состоянии. Были составлены 62 административных материала за неиспользование мотошлема и 14 – нарушений правил регистрации мотоциклов. При надзоре за движением сотрудниками полиции были проверены 602 единицы мототехники, в том числе 131 при проведении подворных обходов.

Несмотря на то, что проведение профилактического мероприятия «Мотоциклист» уже закончилось, на территории области продолжиться работа, направленная на профилактику аварийности с участием мототранспорта.

- Госавтоинспекция Тамбовской области обращается с убедительной просьбой ко всем водителям мототранспорта быть внимательными на дороге, строго соблюдать Правила движения, следить за техническим состоянием своего транспорта и ни в коем случае не передавать управление мототранспортом детям и подросткам, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права управления или навыков вождения на двухколёсной технике, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.