Тамбовский «Спартак» впервые с июля 2022 года забил не менее четырех голов

Фото со страницы ФК "Спартак" Тамбов в VK.

В рамках 10-го тура первенства России по футболу в группе 3Б второй лиги тамбовский «Спартак» гостил в Пензе. На 3-й минуте Дмитрий Королев вывел «Зенит» вперед. Но еще до перерыва тамбовчане перевернули ход встречи. Отличились Святослав Шабанов (10-я) и Максим Карпухин (35-я). На 48-й минуте Александр Очередин выправил ситуацию, но в дальнейшем точными ударами отметились исключительно гости – Сергей Щигорев (59-я) и Олег Чернышов (82-я). Итог – 4:2 в пользу «Спартака».

Таким образом, безвыигрышная серия красно-белых осталась в прошлом. Коме того, тамбовчане впервые в этом календарном году забили не менее четырех голов. Подобное в последний раз они вытворяли 24 июля 2022 года, когда одолели дома обнинский «Квант» (4:2).

После этой победы тамбовский клуб занимает пятое место с 30 очками. В ТОП-3 входят – ногинское «Знамя» (36), столичное «Строгино» (35) и «Химки-2» (33). Следующий матч в рамках 11-го тура первенства России парни Сергея Рыжикова проведут дома со «Знаменем». Начало игры в 16:00.