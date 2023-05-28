В Тамбов на гастроли приедет Рязанский театр драмы

Рязанский театр драмы привезет в Тамбов несколько спектаклей. Как сообщили в правительстве региона, с 6 по 8 июня зрителям покажут комедии: «Никто не идеален», «6 утра американо», «Кто здесь?» и детское представление «Дочь пирата».

В эти же дни Тамбовский драмтеатр покажет свои работы в Рязани. Спектакли пройдут в рамках обменных гастролей.

Тамбовское и рязанское учреждения связывают давние отношения. В 2006 году, после почти двадцатилетнего перерыва, состоялись обменные гастроли театров. Высокий исполнительский уровень и мастерство актеров, разноплановый репертуар порадовали тамбовчан.