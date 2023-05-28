Почти 400 выпускников Тамбова написали первые ЕГЭ

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Основной этап ЕГЭ стартовал 26 мая. В этот день выпускники сдавали предметы по выбору - географию, химию и литературу. В Тамбове их выбрали 375 ребят. Об этом сообщили в администрации города. Всего в 2023-м государственную итоговую аттестацию пройдут более 1 200 молодых тамбовчан.

Самым популярным среди упомянутых предметом стала химия. Ее выбрали 228 человек, географию - 50 учащихся, литературу - 97 выпускников.

Пункты проведения экзамена организовали на базах школ №5 и №36, а также в центре образования №13. Во всех местах применялась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование ответов.

Результаты станут известны не позже 13 июня, а подать апелляцию можно с 14 по 15 июня.

Следующий экзамен по русскому языку обязательный. Он состоится 29 мая.