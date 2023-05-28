Тамбовская легкоатлетка завоевала две медали на командном чемпионате России

Ульяна Баженова. Фото спортсменки из соцсетей.

В Сочи финишировал командный чемпионат России по легкой атлетике. Мичуринская спортсменка Ульяна Баженова дважды поднялась на пьедестал почета.

На дистанции 100 метров воспитанница отделения легкой атлетики ТОГАУ «СШОР №4 «Мичуринск» (тренер Наталья Котова) завоевала серебро с результатом 11,73 секунды. Золото выиграла Кристина Макаренко, опередившая нашу землячку на 35 сотых секунды. Тройку лучших замкнула Виктория Максимова – она уступила Ульяне 12 сотых секунды.

На следующий день на дистанции 200 метров Баженова финишировала третьей. Ее время – 23,83 секунды. Победила Анастасия Шакуло – перевес над Ульяной составил 15 сотых секунды, второй стала Вера Филатова – плюс 11 сотых секунды.

Как ранее сообщал сайт tambov.kp.ru, Ульяна Баженова стала призеркой Всероссийской Универсиады-2022 по легкой атлетике.