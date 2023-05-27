В Тамбовской области пройдет Международный фестиваль духовых оркестров

С 9 по 10 июня Тамбовская область вновь станет центром духовой музыки. Здесь пройдет XI Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, основателем которого был генерал-лейтенант Валерий Халилов - военный дирижёр, композитор, народный артист России. Музыкальный проект реализуется Правительством Тамбовской области при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны России.

В фестивале примут участие лучшие духовые оркестры страны. В их числе: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Оркестр федерального государственного казенного профессионального образовательного учреждения «Московское военно-музыкальное училище имени В.М. Халилова» Министерства обороны Российской Федерации, Военный оркестр (Московского гарнизона) 154 Отдельного комендантского Преображенского полка, Оркестр Высшего военно-морского инженерного училища, (г. Санкт-Петербург), Военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии (г.Санкт-Петербург), Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», 24 военный оркестр объединённого стратегического командования Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону), Концертный оркестр духовых инструментов Государственного бюджетного учреждения «Донецкая государственная академическая филармония» (г. Донецк, Донецкая народная республика), Народный любительский коллектив Республики Беларусь Духовой оркестр «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского», «Народный коллектив» духовой оркестр детской музыкальной школы п.Ставрово Собинского района Владимирской области, Детский духовой оркестр «Саратов-Бэнд» муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов им.А.Д.Селянина» (г. Саратов), Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области, Городской духовой оркестр имени В.И.Агапкина (г. Тамбов), Сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона, Ансамбль барабанщиков «Наследники Победы» районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств» (районный посёлок Знаменка, Тамбовская область).

Накануне гала-концерта, 9 июня, оркестры-участники выступят с сольными концертными программами в городах и районах области. 10 июня состоится самая красочная часть праздника духовой музыки. В 17.30 начнется марш-парад.

В 18 часов у памятников Валерию Халилову, Василию Агапкину и Илье Шатрову состоится торжественная церемония возложения цветов.

В 19 часов на площади Музыки начнется гала-концерт духовых оркестров России, на котором музыканты исполнят свои новые программы, подготовленные специально к тамбовскому фестивалю.

Напомним, Первый всероссийский фестиваль духовых оркестров «Марш столетия» состоялся в Тамбове в 2012 году и сразу покорил зрительские сердца красотой и масштабом действа. Его идейным вдохновителем стал военный дирижёр и композитор Валерий Михайлович Халилов. Лучшие музыкальные произведения звучали в исполнении профессиональных, военных и самодеятельных духовых оркестров из разных регионов нашей страны.

С каждым годом география фестиваля становится богаче. Не перестаёт удивлять исполнительское мастерство и высокий профессиональный уровень музыкантов.

- На сегодняшний день фестиваль духовых оркестров им. В.И. Агапкина и И.А. Шатрова имеет статус международного, и это одно из самых значимых музыкальных событий региона, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Красота военных мундиров и концертных костюмов, сверкающая медь инструментов, чеканный шаг под звуки торжественных маршей – всё это неотъемлемая часть настоящего праздника духовой музыки.