Тамбовчанин отсудил у виновника ДТП 1,6 миллиона на ремонт машины

В декабре 2019 года на автодороге Петровское – Дубовое произошла авария с участием автомобиля Аudi A6 и RENAULT DUSTER. В марте 2020 года по решению суда виновником аварии признали водителя RENAULT DUSTER. За совершение административного правонарушения ему назначили штраф.

Согласно экспертизе, которую с привлечением специалистов провел владелец второй иномарки, участвовавшей в ДТП, стоимость восстановительного ремонта его автомобиля составила 2 712 055 рублей. Виновник дорожно-транспортного происшествия имел страховку в АО «Альфа Страхование», которое выплатило истцу страховое возмещение в пределах максимального лимита страхового возмещения 400 000 рублей. Для ремонта этих денег оказалось недостаточно и владелец иномарки обратился в суд, потребовав

со виновника аварии компенсировать разницу между стоимостью восстановительного ремонта без учета износа, которая составляет 1 817 600 рублей, и понесенных расходов по оплате юридических услуг и государственной пошлины.

В ходе судебного разбирательства ответчик не согласился с заключением эксперта. Суд назначил авто-техническая судебная экспертиза, согласно заключению которой стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 1 990 600 рублей.

- Решением районного суда требования истца удовлетворены, с ответчика, виновного в дорожно-транспортном происшествии, взысканы денежные средства в размере 1 590 600 рублей (1 990 600 руб. – 400 000 руб.), и судебные расходы, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области. – Суд апелляционной инстанции это решение поддержал.