Тамбовчанка отсудила 130 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Жительница Знаменского района добилась компенсации за незаконное уголовое преследование. 28 июля прошлого года года суд признал ее невиновной в совершении преступления по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») и оправдал в связи с отсутствием в её действиях состава преступления, за женщиной признали право на реабилитацию.

Оправданная обратилась в суд иском к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного необоснованным уголовным преследованием, в размере 200 000 рублей. В иске она указала, что испытывала нравственные страдания в связи с незаконным уголовным преследованием и применением в качестве меры пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая действовала больше 9 месяцев, было ограничено её право на свободу передвижения и выбор места пребывания, что повлекло невозможность выезжать на отдых, а также по личным вопросам в течение длительного срока. Суд с этими доводами согласился, но, решая вопроса о размере компенсации, исходя из принципа разумности и справедливости, пришел к выводу о необходимости снизить его до 130 000 рублей и взыскал ее с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ.

- В ходе рассмотрения гражданского дела суд апелляционной инстанции, основываясь на фактических обстоятельствах дела, нормах материального и процессуального права, согласился с выводами районного суда, оставив решение без изменения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.