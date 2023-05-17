Житель Мичуринска пошел под суд за использование поддельных прав

В Петровском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который пользовался поддельным водительским удостоверением. В суде установили, что в июле 2020 года житель Мичуринска купил у неизвестного человека водительское удостоверение на своё имя. Поддельный документ давал ему право управления транспортными средствами категорий В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М до 27 июня 2029 года.

28 января этого года мужчину за рулем авто на автодороге «Орел-Тамбов» остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов по автоматизированной базе ФИС ГИБДД-М МВД РФ полицейские заподозрили подделку. Права направили на экспертизу и установили, что они действительно были ненастоящие.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. -Приговор в законную силу не вступил.