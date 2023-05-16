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НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:30

Тамбовчанин может отправиться в тюрьму за самодельные нунчаки

Экспертиза подтвердила, что предмет является холодным оружием
Марина МАКОВЛЕВА
Нунчаки в умелых руках - опасная вещь. А в неумелых - еще опаснее

Нунчаки в умелых руках - опасная вещь. А в неумелых - еще опаснее

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове старший участковый уполномоченный полиции заметил дома у одного из жителей улицы Трегуляевской железный предмет, похожий на нунчаки.

Как выяснилось, в доме 36-летнего тамбовчанина действительно хранились нунчаки. Оружие хозяин сделал сам для личного пользования.

- Участковый сделал сообщение в дежурную часть отдела полиции и вызвал следственно-оперативную группу. Нунчаки были изъяты, а мужчина опрошен на предмет их изготовления и хранения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Экспертиза подтвердила, что данный предмет является холодным оружием. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.