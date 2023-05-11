Тамбовские футболисты не смогли «распечатать» ворота «Балашихи»

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Накануне, 10 мая, в Тамбове в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге местный «Спартак» принимал подмосковную «Балашиху». Учитывая поражение в первом круге со счетом 2:4 и недавнее фиасков Ногинске (1:4), казалось, что наши парни порадуют местную публику. Но не вышло. Более того, даже на одну результативную атаку «волки» не наиграли. Итог – 0:0.

- Мы всегда были на половине поля соперника, всегда давили, всегда старались искать зоны, куда можно доставить и мяч, и куда наши ребята вбегали, - подвел итог поединку наставник спартаковцев Сергей Рыжиков. - От этой игры более позитивное настроение, чем от матча с «Коломной» в 1-м туре.

После этой осечки «Спартак» опустился на шестое место с 26 очками в группе 3Б. Единолично лидирует ногинское «Знамя» (35). Теперь 15 мая тамбовский клуб сыграет в Хабаровске с дублем местного СКА. Начало поединка в 7:00 по московскому времени.