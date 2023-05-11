В Тамбовской области мужчина пытался с помощью бутылки убить односельчанку

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие установило, что вечером 25 марта мужчина находился в гостях у 54-летней односельчанки, где между ними произошел спор. Так как гость стал вести себя агрессивно, женщина попросила его уйти. Разозлившись из-за того, что его выгоняют, мужчина схватил со стола бутылку и ударил хозяйку дома по голове, а затем оставшимся в руке частью стеклянной бутылки стал наносить ей удары в область лица и шеи. Через некоторое время женщина смогла вырваться и убежать к соседям. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.