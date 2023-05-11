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НовостиОбщество11 мая 2023 14:26

На клумбах Тамбова высаживают новые цветы

У тюльпанов, украшавших город, период цветения закончился
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Клумбы наполнятся цветами ко Дню города

Клумбы наполнятся цветами ко Дню города

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершается пора цветения тюльпанов. Им на смену в городские цветники начинают высаживать однолетние растения. 11 мая в сквере им. Г.Р.Державина сотрудницы Дирекции благоустройства и озеленения высадили около 30 тысяч разноцветных петуний. В центральной клумбе сквера установили новые вазоны. Сначала их засыпят керамзитом и землей, а затем высадят вьющиеся растения: ипомеи, сцеволы, бакопы, ампельные петуньи.

К разработке эскизов дизайнеры Дирекции приступают уже осенью, как только высадят луковицы тюльпанов.

- Просчитываем, рисуем, уже из схем планируем, какие растения нужно посадить, - говорит начальник отдела дизайна Дирекции благоустройства и озеленения Елена Простосердова.

В первую очередь высадка начнется с центральных улиц города, а также на тех цветниках, где до этого не было тюльпанов. Большая часть клумб должна наполниться цветами уже ко Дню города.