В Тамбове, Бокино и Покрово-Пригородном не будет света

12 мая в Тамбове будет на время прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
Из-за ремонта в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30 СНТ по Рассказовскому ш.;
с 14.00 до 16.30 ул. Мичуринская, д. 116-128В.
Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 СНТ по Рассказовскому ш.
Из-за ремонта участков ВЛ-10 кВ будет отсутствовать напряжение:
- с 14.00 до 16.00:
п. Нижний (п. Новолядинское лесничество);
ст. Рада;
п. Тригуляй, включая станцию мобильной связи МТС и полигон;
Новолядинская средняя основная школа;
ООО Агропромстройкомплект;
- с 12.00 до 17.00 в с. Покрово-Пригородное:
пер. 1-й Садовый;
пер. 2-й Садовый;
пер. Колхозный;
пер. Пионерский;
пер. Школьный;
ул. Дорожная;
ул. Ломоносова;
ул. Пионерская;
ул. Садовая;
Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа;
детский сад «Журавлик»;
Центр культуры;
ООО «Татьяна»;
ООО «Арсенал»;
станция связи Мегафон;
автосервис;
торговые палатки по ул. Садовая.
В связи с заменой изоляторов с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Бокино по улицам:
Колхозная;
Тамбовская;
Луговая;
Садовая;
Заречная;
Набережная.