В Тамбове, Бокино и Покрово-Пригородном не будет света

12 мая в Тамбове будет на время прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

Из-за ремонта в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30 СНТ по Рассказовскому ш.;

с 14.00 до 16.30 ул. Мичуринская, д. 116-128В.

Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 СНТ по Рассказовскому ш.

Из-за ремонта участков ВЛ-10 кВ будет отсутствовать напряжение:

- с 14.00 до 16.00:

п. Нижний (п. Новолядинское лесничество);

ст. Рада;

п. Тригуляй, включая станцию мобильной связи МТС и полигон;

Новолядинская средняя основная школа;

ООО Агропромстройкомплект;

- с 12.00 до 17.00 в с. Покрово-Пригородное:

пер. 1-й Садовый;

пер. 2-й Садовый;

пер. Колхозный;

пер. Пионерский;

пер. Школьный;

ул. Дорожная;

ул. Ломоносова;

ул. Пионерская;

ул. Садовая;

Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа;

детский сад «Журавлик»;

Центр культуры;

ООО «Татьяна»;

ООО «Арсенал»;

станция связи Мегафон;

автосервис;

торговые палатки по ул. Садовая.

В связи с заменой изоляторов с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Бокино по улицам:

Колхозная;

Тамбовская;

Луговая;

Садовая;

Заречная;

Набережная.