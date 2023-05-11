В Тамбове будут судить мужчин, которые пытались убить четырех человек

В региональной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего тамбовчанина и 38-летнего жителя Белгородской области. Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 11 сентября 2021 года на ул. Авиационной Тамбова люди грузили вещи в машину, собираясь переезжать на новое место жительство. В этот момент на двух автомобилях к ним подъехали четверо мужчин, вооруженных ножами, которые хотели убить собиравшихся из-за произошедшего между ними ранее конфликта. Нападавшим удалось ранить одного из мужчин, кроме того, на машине они наехали на ребенка, его травмы позже квалифицировали как средней тяжести. Защищаясь, один из подвергшихся нападению достал оружие и несколько раз выстрелил, после этого преступники скрылись. Двоих из их удалось найти, еще двое находятся в розыске.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.