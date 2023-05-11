В Котовске поймали 20-летнего дачного воришку

В полицию поступила информация о краже на территории дачного товарищества, расположенного в Котовске. Полицейские выяснили, что из дачного домика пропали строительные инструменты и сантехника. Хозяйка дачи, живущая в Котовске, узнала о взломе от соседа-дачника.

- Полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, проживающий в поселке Калинин Тамбовского района. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, воришка решил поживиться содержимым дачного домика, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже со взломом. Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы.