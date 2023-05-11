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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:34

Тамбовчанин чуть не погиб от руки сожительницы

Женщина рассердилась на возлюбленного и схватилась за нож
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о причинении телесных повреждений тамбовчанину, проживающему на улице 2-я линия. Как выяснилось, во время пьяного застолья хозяин дома поссорился с сожительницей. 60-летняя женщина схватила со стола нож и ударила им возлюбленного.

- Потерпевший был доставлен в больницу, где при обследовании ему установили проникающее ранение грудной клетки. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным подозреваемая в причинении вреда здоровью пострадавшего была задержана, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Женщина дала признательные показания. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Виновной грозит до 10 лет тюрьмы.