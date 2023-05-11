Прокуратура через суд обязала администрацию Мичуринска очистить сточные канавы

Мусор, земля и сорняки мешали канавам выполнять свои функции

Прокуратура Мичуринска по многочисленным обращениям местных жителей проверила соблюдение требований законодательства о водоотведении, при этом выявлены факты ненадлежащего содержания водоотводных канав.

- Установлено, что водоотведение поверхностных сточных вод (дождевые и талые воды) с территории 14 улиц города Мичуринска осуществляется с помощью водоотводных канав, которые частично засыпаны землей, мусором, имеются заросли растений, что приводит к систематическим подтоплениям домовладений, расположенных в непосредственной близости от них, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

С 2019 года в городскую администрацию поступило более 100 жалоб жителей, но системы водоотведения так и не расчистили. Прокурор города направил в суд исковое заявление, требуя обязать администрацию города очистить канавы в течение 3 месяцев. Мичуринский городской суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил в полном объеме.

Фото прокуратуры города Мичуринска