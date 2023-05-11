В Тамбовской области возобновила работу санавиация

В вертолете есть все необходимое для экстренной помощи

В Тамбовской области возобновились полеты санитарной авиации. Теперь пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, могут срочно эвакуировать в Тамбов на медицинском вертолете. Первые полеты санитарный вертолет совершил в Мичуринск, откуда забрал трех пациентов городской больницы имени С.С. Брюхоненко.

- За два предыдущих года посредством санитарной авиации в Мичуринске удалось спасти жизни порядка 70 человек с тяжелыми неврологическими и кардиологическими диагнозами. Вертолет оборудован необходимыми средствами восстановления жизненных функций, в том числе аппаратом ИВЛ и кардиостимулятором, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь тем, кто находится на борту, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Сейчас для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов в регионе оборудованы три специальные площадки на территории Мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко, Уваровской и Моршанской ЦРБ.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области