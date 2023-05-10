Тамбовчане смогут задать вопросы о проведении ГИА руководителю Рособрнадзора

Подготовить вопросы можно уже сейчас
16 мая в 14.00 пройдет горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей.
Как пояснили в министерстве образования и науки Тамбовской области, трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Во время горячей линии можно будет задать вопросы, касающиеся проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, процедуры проведения экзаменов, содержания экзаменационных материалов, мер безопасности на экзаменах.
Уже сейчас вопросы принимаются:
- по электронной почте: ege2023@obrnadzor.gov.ru;
- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Фото министерства образования и науки Тамбовской области