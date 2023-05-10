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НовостиОбщество10 мая 2023 15:03

В Тамбове 9 мая отпраздновали без происшествий

На страже порядка стояли полицейские, росгвардейцы и дружинники
Марина МАКОВЛЕВА
В обеспечении безопасности и общественного порядка задействовали 500 сотрудников полиции

В обеспечении безопасности и общественного порядка задействовали 500 сотрудников полиции

В Тамбове во время празднования 9 мая нарушений зафиксировано не было. Поддерживали порядок не только сотрудники полиции, но и студенты.

- Всего в обеспечении безопасности и общественного порядка задействовали 500 сотрудников полиции, 150 сотрудников Росгвардии, а также 85 членов студенческих отрядов «Держава» Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина и «Легион» Тамбовского государственного технического университета, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова