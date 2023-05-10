В Тамбове пройдут плановые отключения света

11 мая в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Так, по информации администрации города Тамбова, на время ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

с 14.00 до 16.00

- ул. Сергеева-Ценского, д. 1-5;

- ул. Советская, д. 37;

- ул. Набережная, д. 74.

На время ремонта воздушной линии:

ВЛ-6 кВ с 9.00 до 14.00:

- ул. Воронежская, д. 9-86А;

- пр. Вагонстроительный, д. 18-64;

- пр. Добролюбова, д. 2-12;

- ул. Вагоностроительная, д. 20-59;

- ул. Узловая, д. 7-49;

- ул. Крылова, д. 4-59;

- ул. Добролюбова, д. 1-30;

- ул. Чехова, д. 3-35;

- пр. Районный, д. 1-19;

- ул. Кольцова, д. 1-22;

- ул. Ново-Липецкая, д. 6-34;

ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Ново-Липецкая, д. 6-69;

- ул. Узловая, д. 34-79;

- ул. Карьерная, д. 54-153;

- ул. Ревтрудовская, д. 17-72;

- пр. Верхний, д. 3-17;

- ул. Добролюбова, д. 21-49;

- пр. Ревтрудовский, д. 1-34.