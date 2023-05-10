В Тамбове пройдут плановые отключения света

11 мая в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
Так, по информации администрации города Тамбова, на время ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
с 14.00 до 16.00
- ул. Сергеева-Ценского, д. 1-5;
- ул. Советская, д. 37;
- ул. Набережная, д. 74.
На время ремонта воздушной линии:
ВЛ-6 кВ с 9.00 до 14.00:
- ул. Воронежская, д. 9-86А;
- пр. Вагонстроительный, д. 18-64;
- пр. Добролюбова, д. 2-12;
- ул. Вагоностроительная, д. 20-59;
- ул. Узловая, д. 7-49;
- ул. Крылова, д. 4-59;
- ул. Добролюбова, д. 1-30;
- ул. Чехова, д. 3-35;
- пр. Районный, д. 1-19;
- ул. Кольцова, д. 1-22;
- ул. Ново-Липецкая, д. 6-34;
ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Ново-Липецкая, д. 6-69;
- ул. Узловая, д. 34-79;
- ул. Карьерная, д. 54-153;
- ул. Ревтрудовская, д. 17-72;
- пр. Верхний, д. 3-17;
- ул. Добролюбова, д. 21-49;
- пр. Ревтрудовский, д. 1-34.