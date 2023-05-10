Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:37

В Тамбовской области разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину

Страдающий психическим заболеванием житель Мичуринского района исчез 6 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Николай Бирев

Николай Бирев

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 35-летнего Николая Бирева. Известно, что 6 февраля страдающий психическим заболеванием мужчина ушел из своего дома, расположенного в Мичуринском районе, селе Заворонежском, на ул. Гагарина, 7, и до сих пор не вернулся.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Николая Бирева или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - обращаются к жителям региона в СУ СКР по Тамбовской области.