В Тамбовской области разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину

Николай Бирев Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 35-летнего Николая Бирева. Известно, что 6 февраля страдающий психическим заболеванием мужчина ушел из своего дома, расположенного в Мичуринском районе, селе Заворонежском, на ул. Гагарина, 7, и до сих пор не вернулся.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Николая Бирева или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - обращаются к жителям региона в СУ СКР по Тамбовской области.