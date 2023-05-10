Тамбовчанин обворовал посетительницу храма

Наряд вневедомственной охраны задержал в одном из православных храмов на улице Новый квартал города Мичуринска мужчину, который похитил деньги у пожилой прихожанки. Росгвардейцы получили тревожное сообщение из религиозного учреждения. К прибывшим на место правоохранителям обратилась женщина, которая указала на мужчину, укравшего деньги из ее сумки.

- Ранее судимого 49-летнего местного жителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.