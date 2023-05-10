В Тамбове нанесут 64 тысячи кв. м дорожной разметки

Работа ведется в часы, когда дороги не загружены

В Тамбове продолжается подготовка к летнему сезону. К настоящему моменту нанесено более 8 тысяч кв. м дорожной разметки.

- Рабочими обновляются пешеходные переходы, искусственные неровности, осевые, краевые, разделительные линии и другие элементы дорожной разметки. Сейчас работы ведутся на улицах Советской, Интернациональной, Мичуринской, К. Маркса и ряде других. Для нанесения используют горячий и холодный пластик и краску, - рассказали в администрации города Тамбова.

После центра города рабочие переходят к второстепенным улицам

Работы ведутся по ночам, когда дороги менее загружены. Работники начали с центральных улиц и постепенно переходят к второстепенным, уделяя особое внимание территориям вблизи школ, детских садов, поликлиник. Всего в этом году предстоит обновить около 64 тысяч кв. м разметки.

Фото администрации города Тамбова