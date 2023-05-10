Житель Липецка украл у тамбовчанина велосипед

В полицию Тамбова поступило сообщение о краже велосипеда. У молодого человека пропало средство передвижения, оставленное у дома на улице Советской.

- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 48-летний мужчина, проживающий в Липецке. Расследованию помогла запись видеонаблюдения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что свободно увел велосипед, который не был привязан. Транспортное возвращено владельцу.