Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:09

Житель Липецка украл у тамбовчанина велосипед

Транспортное средство не было пристегнуто тросиком
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Тамбова поступило сообщение о краже велосипеда. У молодого человека пропало средство передвижения, оставленное у дома на улице Советской.

- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 48-летний мужчина, проживающий в Липецке. Расследованию помогла запись видеонаблюдения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что свободно увел велосипед, который не был привязан. Транспортное возвращено владельцу.