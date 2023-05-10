В Тамбове в микрорайоне Майский построят 12 дорог

Работы на некоторых улицах уже начаты

В Тамбове, в микрорайоне Майский, начато строительство дорог. Ранее здесь выдавались земельные участки многодетным семьям. В текущем году планируется построить более 6,3 км дорог.

Завершить строительство планируется в сентябре

- Асфальт появится на 12 улицах, в том числе на Бондарской, Челябинской (от Счастливой до Курганской), проездах 1-ый Теплый, 2-ой Теплый, 2-ой Добрый и ряде других, - сообщают в администрации города Тамбова.

Сейчас работы ведутся на Челябинской, Курганской, 1-ом Счастливом проезде. Рабочие готовят так называемое «корыто» для будущей дороги. Начато строительство тротуаров на улице Тихой. Контрактом предусмотрено также нанесение разметки, установка дорожных знаков, посев травы вдоль обочины.

Завершение работ намечено на сентябрь.

Фото администрации города Тамбова