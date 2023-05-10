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НовостиПроисшествия10 мая 2023 10:33

В Тамбовской области иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Мальчику оказали помощь на месте аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик выехал с прилегающей территории

Мальчик выехал с прилегающей территории

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получил травмы 10-летний ребенок, произошло 7 мая в 14 часов 20 минут в районе дома №8 в Тимерязевском переулке города Рассказово. 38-летняя женщина за рулем «SKODA FABIA» сбила мальчика, который на велосипеде «Sportsporo» выехал на проезжую часть с прилегающей территории.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, на месте его осмотрел фельдшер службы скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.