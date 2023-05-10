В Тамбовской области обнаружено 63 клеща, зараженных боррелиозом

В Тамбовской области к медикам обратилось 387 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 142 ребенка.

- В 60% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 23% случаев - в черте населенных пунктов, на территории дач – 2,3%, кладбищ – 2%, что определяет актуальность проведения противоклещевых обработок территорий домовладений и мест массового посещения, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В 63 случаях специалисты выявили у членистоногого боррелиоз, в 8-ми - гранулоцитарный анаплазмоз.