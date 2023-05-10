В Тамбове нашли разрушения на дороге за 200 миллионов рублей

На обустройство дорог с тротуарами длиной 8 километров, монтаж освещения в микрорайоне «Телецентр» Тамбова потратили около 200 миллионов рублей. Сейчас на объекте, который находится на гарантии, возникли трещины, просадки и выбоины. А поломки на источниках освещения не устраняются с 2021 года. Одной из причин плачевного состояния улиц в новом микрорайоне считают проезд тяжелой строительной техники – здесь еще продолжается возведение жилых домов.

По данным регионального ОНФ, четвертый год продолжается ремонт трехкилометрового участка дороги на улице Советской в границах микрорайона Донской Тамбова.

По данным общественников, заказчик – Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области – с 2019 года заключило 12 контрактов на строительство, стройконтроль, освещение инженерную инфраструктуру и благоустройство на общую сумму 1,5 миллиарда рублей! Последний контракт заключен 15 сентября 2022 года с тамбовским подрядчиком на 183,2 миллиона рублей, оплачен аванс на 71 миллион рубль. На сегодня работы, которые должны были завершиться в марте 2023 года, выполнены процентов на 20. Дорога-долгострой до сих пор официально закрыта для движения.

- По вышеописанной ситуации с безобразными дорогами мы обратимся в прокуратуру Тамбовской области, - сообщают в ОНФ в Тамбовской области.