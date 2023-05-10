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НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:50

Тамбовчанину, избившему свою мать, дали 5 лет колонии

42-летний мужчина несколько раз ударил беспомощную пенсионерку дверью
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку в беспомощном состоянии.

- Мужчина подверг избиению свою престарелую мать, в том числе несколько раз ударил деревянной дверью, которую он снял с петель. В результате преступных действий женщине был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Мужчину приговорили к 5 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.