Тамбовчанину, избившему свою мать, дали 5 лет колонии

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку в беспомощном состоянии.

- Мужчина подверг избиению свою престарелую мать, в том числе несколько раз ударил деревянной дверью, которую он снял с петель. В результате преступных действий женщине был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Мужчину приговорили к 5 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.