Прокуратура Уметского района обнаружила в детском саду просроченные молоко и сосиски

Должностное лицо было немедленно оштрафовано

Прокуратура Уметского района проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в филиале детского сада.

- Установлено, что в нарушение требований санитарных норм и правил в холодильном отделении хранится продукция с истекшим сроком годности: 5 пакетов молока, сметана, сосиски, а также отсутствовали суточные пробы от завтрака, - рассказали в прокуратуре Уметского района.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, одновременно заведующей детским садом внесено представление. Нарушения в кратчайшие сроки устранены.

Фото прокуратуры Уметского района