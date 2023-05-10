В Тамбове микроавтобус протаранил ВАЗ с двумя детьми

От удара легковое авто выскочило на тротуар Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, в том числе двое детей, произошла 9 мая в 17 часов 20 минут в районе дома №150 по улице Карла Маркса города Тамбова. 22-летний мужчина за рулем «Ford Transit», поворачивал с улицы Державинской на К. Маркса и не предоставил преимущество в движении «ВАЗ 2115», за рулем которого был 24-летний водитель. Произошло столкновение, от удара легковое авто перевернулось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» на машине скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Двоих находившихся в машине детей 11 и 12 лет также госпитализировали.