Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:06

В Тамбове микроавтобус протаранил ВАЗ с двумя детьми

В ДТП пострадали водитель легковушки и несовершеннолетние пассажиры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
От удара легковое авто выскочило на тротуар

От удара легковое авто выскочило на тротуар

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, в том числе двое детей, произошла 9 мая в 17 часов 20 минут в районе дома №150 по улице Карла Маркса города Тамбова. 22-летний мужчина за рулем «Ford Transit», поворачивал с улицы Державинской на К. Маркса и не предоставил преимущество в движении «ВАЗ 2115», за рулем которого был 24-летний водитель. Произошло столкновение, от удара легковое авто перевернулось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» на машине скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Двоих находившихся в машине детей 11 и 12 лет также госпитализировали.

В аварии получили травмы три человека

В аварии получили травмы три человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области