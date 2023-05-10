Тамбовский «Спартак» крупно проиграл в Ногинске

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

В Ногинске в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге местное «Знамя» принимало тамбовский «Спартак». На 20-й минуте гости повели - отличился Владимир Победимов. На 27-й минуте хозяева выправили ситуацию – цель поразил Роман Пухов. А на 43-й минуте защитник «Спартака» Алексей Воловик срезал мяч в свои ворота. После перерыва гости не смогли вернуться в игру, а хозяева довели встречу до крупной победы – ворота Александра Баженова «распечатали» Кирилл Макляев (46-я) и Пухов (53-я). Итог – 4:1 в пользу «Знамени».

После этого поражения «Спартак» занимает пятое место с 25 очками в группе 3Б. Единолично лидирует «Знамя» (32). Теперь сегодня,10 мая, тамбовский клуб сыграет дома с подмосковной «Балашихой». Начало поединка в 18:00.