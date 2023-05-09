55 тысяч тамбовчан проголосовали за объекты благоустройства

Три недели назад стартовало голосование за объекты благоустройства. Оно проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Почти 55 тысяч жителей Тамбовской области уже выразили свое мнение, поддержав конкретную территорию.

На голосование вынесена 21 общественная территория: по пять — в Тамбове и в Моршанске, четыре — в Котовске, три — в Мичуринске, по две — в городах Рассказово и Уварово.

Жители всех шести городов Тамбовской области голосуют очень активно с учетом численности населения каждого конкретного населенного пункта. Например, в Тамбове в голосовании уже приняли участие более 30 тысяч человек. В Мичуринске — около 9,5 тысячи человек, в Котовске — почти 3 тысячи человек, в Рассказово — 4334, в Моршанске — 5452, в Уварово — 2480.

Принять участие в голосовании не сложно. Это можно сделать на сайте https://68.gorodsreda.ru/ или через виджет на официальных сайтах администраций городов. Условия только два: участник голосования должен быть старше 14 лет и иметь учетную запись на сайте «Госуслуги». Те, у кого нет нужной регистрации, могут воспользоваться помощью волонтеров. И такой способ в регионе очень востребован. Волонтеров можно встретить в парках и скверах городов-участников голосования. Они расскажут о проекте, помогут сделать выбор.

- Голосование продлится до 31 мая, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - У каждого есть еще время выразить свою гражданскую позицию, поддержать скорейшее преображение конкретного парка или сквера.