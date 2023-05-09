Тамбовчане отпраздновали 9 мая

В регионе усилили меры безопасности

9 мая Тамбовская область вместе со всей страной отметила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества начались с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. После чего по центральной площади города торжественным маршем прошли подразделения тамбовского гарнизона.

В целях обеспечения безопасности жителей было принято решение не проводить массовые мероприятия в регионе. Прохождение воинского гарнизона в Тамбове прошло без участия юнармейцев и с минимальным количеством гостей на площади Ленина. Для желающих увидеть мероприятие организовали онлайн-трансляцию.

В 12 часов на Воздвиженском кладбище провели панихиду и воинский ритуал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава региона Максим Егоров почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

- Традиционный праздничный салют также отменён в целях безопасности. Акция «Бессмертный полк» проходит в новых форматах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Жители региона размещают портреты на автомобилях, одежде, принимают участие в акции онлайн.

Фото Павла Васильева