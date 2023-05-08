Сотрудники «Тамбовэнерго» благоустроили приусадебный участок ветерана ВОВ

Тамбовские энергетики оказывают помощь ветеранам и труженикам тыла на постоянной основе

Совет молодежи филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» благоустроил приусадебный участок ветерана Великой отечественной войны Марии Александровны Павловой. Мероприятие прошло в рамках единого городского молодежного патриотического марафона «Во славу Победы!».

Мария Александровна родилась в Ярославской области 100 лет назад. В 1942 году ее взяли в армию в городе Иваново, где она служила радисткой 38 отдельного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны. Именно этот дивизион слепил своими прожекторами фашистов при штурме Зееловских высот. Также Мария Александровна была на Первом и Втором Белорусских фронтах, прикрывая с подругами от налётов немецкой авиации штаб Жукова. Мария Александровна дошла до Берлина и в числе первых расписалась на Рейхстаге. Закончила войну в звании старшего сержанта, а после преподавала немецкий язык в школе в рабочем посёлке Умёт Тамбовской области.

Тамбовские энергетики оказывают помощь ветеранам и труженикам тыла не только в преддверии праздников, а на постоянной основе. Специалисты «Тамбовэнерго», входящие в Совет молодежи филиала, навещают фронтовиков, обзванивают их и выполняют просьбы, с которыми обращаются ветераны.

- Мы безмерно благодарны тем, кто своей отвагой и трудом приблизил Победу. Современное поколение энергетиков равняется на ветеранов, склоняет головы перед их мужеством, несгибаемой силой воли, стойкостью духа и жизнелюбием. Важной задачей для нас является сохранение преемственности поколений, продолжение лучших трудовых традиций коллектива энергетиков, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.