9 мая в Тамбове будут действовать усиленные меры безопасности

9 мая на площади Ленина областного центра пройдут торжества, посвященные Дню Великой Победы. В целях обеспечения безопасности принято решение провести их без зрителей.

Вход на мероприятия 9 Мая будет осуществляться по именным пропускам, которые действительны при наличии документа, удостоверяющего личность. Среди приглашенных - семьи участников специальной военной операции, почетные жители города, представители депутатского корпуса. В целях безопасности детям предлагают оставаться дома. Власти региона просят жителей отнестись к данной ситуации с пониманием.

Для желающих увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона будет организована онлайн-трансляция, которая будет доступна на официальном сайте Правительства Тамбовской области https://www.tambov.gov.ru/, в группе «Вконтакте» https://vk.com/tambovgov, на региональном телеканале «Новый век» (21 кнопка), на странице телеканала «Вконтакте» https://vk.com/tvtambov.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» также пройдёт в онлайн-формате. Почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы предлагается через социальные сети, а также разместив портреты героев на автомобиле или одежде.

- Праздничного салюта также не планируется, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В целях пожарной безопасности в период праздников введут ограничения и на использование фейерверков.