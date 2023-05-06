Тамбовские энергетики присоединились к Международной акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году

Сотрудники и актив Совета молодежи филиала «Тамбовэнерго» приняли участие в Международной акции «Сад памяти», посвященной 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции тамбовские энергетики высадили тую, красный дуб и каштан.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. В первый год проведения участниками стали сотни тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Целью акции является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

- День Победы – это боль и, вместе с тем, слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний, напоминает нам с вами об ответственности за день сегодняшний, за будущее наших детей и страны в целом. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Пусть память об этой Великой Победе будет для всех образцом мужества и стойкости, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.