Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 12:25

Тамбовские энергетики присоединились к Международной акции «Сад памяти»

В рамках акции высадили тую, красный дуб и каштан
Татьяна Юрьева
Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году

Сотрудники и актив Совета молодежи филиала «Тамбовэнерго» приняли участие в Международной акции «Сад памяти», посвященной 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции тамбовские энергетики высадили тую, красный дуб и каштан.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. В первый год проведения участниками стали сотни тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Целью акции является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

- День Победы – это боль и, вместе с тем, слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний, напоминает нам с вами об ответственности за день сегодняшний, за будущее наших детей и страны в целом. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Пусть память об этой Великой Победе будет для всех образцом мужества и стойкости, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.

В рамках акции тамбовские энергетики высадили тую, красный дуб и каштан

В рамках акции тамбовские энергетики высадили тую, красный дуб и каштан