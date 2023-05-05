Тамбовчанин во время конфликта из-за наследства расправился с родственником

В Мичуринским МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

11 марта этого года в больнице скончался 67-летний житель Никифоровского района. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Следствие установило, что 9 марта во время распития спиртного между мужчинами возник спор из-за наследства, перешедший в драку, в ходе которой обвиняемый схватил стоящий рядом табурет и ударил им родственника по голове. После ухудшения состояния потерпевшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.